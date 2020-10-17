В Николаевской области, 17 октября, из-за непогоды повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада, повалено около 60 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

17 октября в селах Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) частично повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада. Повалено около 60 деревьев

По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены аварийные бригады коммунальных служб.

Как ранее сообщалось, ливень в Киеве затопил улицы и заблокировал движение.

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