Ураган на Николаевщине разрушил десятки крыш [ Редактировать ]
В Николаевской области, 17 октября, из-за непогоды повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада, повалено около 60 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
17 октября в селах Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) частично повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада. Повалено около 60 деревьев
По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
Для ликвидации последствий непогоды привлечены аварийные бригады коммунальных служб.
Как ранее сообщалось, ливень в Киеве затопил улицы и заблокировал движение.
Читайте также, в Украине из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов.
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