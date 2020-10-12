В Николеве появился свой человек-паук (видео) [ Редактировать ]
В Николаеве в микрорайоне "Соляные" заметили обнаженного мужчину, который по проводам перебрался с одного многоэтажного дома на другой. Видео с экстремалом опубликовали на Youtube-канале "Николаев Post".
На видео запечатлен инцидент, который произошел в воскресенье, 11 октября, на проспекте Героев Украины. Голый мужчина по проводу перебрался с крыши многоэтажного дома 81-а на дом 79-а. По словам очевидцев, таким образом мужчина путешествовал между домами уже несколько раз.
Причина появления николаевского "человека-паука" неизвестна. В комментариях под видео николаевцы предполагают, что мужчину превратили в супергероя наркотики либо психическое заболевание. В версию, что таким образом мужчина бежал от мужа своей любовницы, пользователи сети верят мало.
Ранее сообщалось, что в Днепре "альпинист" застрял на 11-м этаже, когда поднимался к любимой.
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