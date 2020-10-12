В Николаеве в микрорайоне "Соляные" заметили обнаженного мужчину, который по проводам перебрался с одного многоэтажного дома на другой. Видео с экстремалом опубликовали на Youtube-канале "Николаев Post".

На видео запечатлен инцидент, который произошел в воскресенье, 11 октября, на проспекте Героев Украины. Голый мужчина по проводу перебрался с крыши многоэтажного дома 81-а на дом 79-а. По словам очевидцев, таким образом мужчина путешествовал между домами уже несколько раз.

Причина появления николаевского "человека-паука" неизвестна. В комментариях под видео николаевцы предполагают, что мужчину превратили в супергероя наркотики либо психическое заболевание. В версию, что таким образом мужчина бежал от мужа своей любовницы, пользователи сети верят мало.

Ранее сообщалось, что в Днепре "альпинист" застрял на 11-м этаже, когда поднимался к любимой.