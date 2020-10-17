Нищівний вітер накоїв лиха у Кропивницькому (відео) [ Редактировать ]
Наробила лиха негода і у Кропивницькому. Нищівний вітер тривав недовго, проте встиг пошкодити майже сотню дахів у двох мікрорайонах міста - у деяких приватних садибах зруйновані газопроводи та обірвані лінії електропередач.
Рятувальники допомагають демонтовувати розвалені частини будівель та вивозять повалені дерева. Багатоповерхівки у деяких місцях затопило водою. Людям, котрі залишилися без житла, пропонують заночувати в готелі "Турист".
Відомо також про трьох травмованих осіб.
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