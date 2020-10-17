Наробила лиха негода і у Кропивницькому. Нищівний вітер тривав недовго, проте встиг пошкодити майже сотню дахів у двох мікрорайонах міста - у деяких приватних садибах зруйновані газопроводи та обірвані лінії електропередач.

Рятувальники допомагають демонтовувати розвалені частини будівель та вивозять повалені дерева. Багатоповерхівки у деяких місцях затопило водою. Людям, котрі залишилися без житла, пропонують заночувати в готелі "Турист".

Відомо також про трьох травмованих осіб.