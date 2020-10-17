В резиденции Папы Римского, в Доме Святой Марфы, коронавирусом заболел один человек, зарегистрирован один человек, после чего заболевшего человека изолировали вместе с теми, с кем он контактировал. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет Vatican News.

Как заявил Маттео Бруни, носитель вируса является бессимптомным больным, он направлен на изоляцию.

Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен на изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно покинул Дом Святой Марфы, где он обычно проживает

Стоит отметить, что в Ватикане коронавирусом заражены около 10 человек, на днях три человека выздоровели.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал главные условия введения жестого карантина в Украине.

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