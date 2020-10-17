Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 17 октября, заявил, что введение жесткого карантина в Украине будут рассматривать только, если нельзя будет сделать ничего другого. Об этом Виктор Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать

Ляшко также заявил, что на данный момент медицинская система справляется.

Сегодня мы регистрируем по 5 000 - 5 700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тыс. - будем справляться... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных

Как ранее сообщалось, кто чаще всего попадает в больницу с COVID-19.

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