В Киеве возле место "Черниговская" подстрелили человека (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве возле станции метро "Черниговская" вечером 17 октября произошла стрельба и был ранен мужчина. Об этом сообщает столичная полиция.
Около 20:00 в одном из кафе на улице Попудренко между двумя компаниями возник конфликт. Спор продолжился на улице и перерос в драку.
Во время потасовки один из участников драки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 20-летнего парня госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти.
Стрелка задержали, им оказался 24-летний ранее не судимый местный житель. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный напал на пенсионерок.
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