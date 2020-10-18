В одном из кафе на улице Попудренко между двумя компаниями возник конфликт Источник: Национальная полиция Украины

В Киеве возле станции метро "Черниговская" вечером 17 октября произошла стрельба и был ранен мужчина. Об этом сообщает столичная полиция.

Около 20:00 в одном из кафе на улице Попудренко между двумя компаниями возник конфликт. Спор продолжился на улице и перерос в драку.

Во время потасовки один из участников драки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 20-летнего парня госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти.



Стрелка задержали, им оказался 24-летний ранее не судимый местный житель. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный напал на пенсионерок.