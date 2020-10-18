В столице Чехии открыли первый отель исключительно для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Novinky.

Четырехзвездочный отель расположен в центре Праги и принадлежит сети Czech Inn Hotels. Он рассчитан на людей, которые в путешествии узнали о том, что больные, а также заболевших жителей столицы, которые боятся заразить своих родных, оставаясь дома.

Для заселения необходимо предоставить справку о положительном тесте, а вот разместиться не имея положительного подтвержденного результата, а только - подозрение - невозможно.

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Как заявил представитель компаниии, обычные гостинницы практически пустые, а многим любям с коронавирусом некуда деться в своей ситуации, поэтому они решили сделать что-то полезное.

Гостиницы сейчас пустые, а многим людям некуда деться в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное

По ее словам, первые дни работы в новом режиме уже подтвердили большой спрос на такую ​​услугу.

Как отметила менеджер отеля - Катарина Кноцикова, людей в отель размещают парами, а также владельцы крупных компаний заинтересованы в таких услугах, чтобы размещать своих сотрудников.

Мы также размещаем людей в парах, которые не хотят подвергать опасности кого-либо в семье. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, и они размещают своих сотрудников, заключивших контракт с covid19, за свой счет

Стоит отметить, что обслуживание клиентов в "коронавирусной" гостинице организовано полностью бесконтактно, также в самом отеле общение с администратором происходит через специальный монитор, а ключи оставлены в дверях комнат. Дистанционно можно заказать еду на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки.

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По правилам отеля гостям нельзя: находиться за пределами своего номера - за исключением случаев, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.

Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах. Важно, что комнаты после выезда клиентов будут оставлять пустыми на один день, а затем тщательно дезинфицировать, а в общих помещениях дезинфекцию будут проводить ежедневно.

Напомним, ранее ученые выявили новый шокирующий симптом COVID-19.