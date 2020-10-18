"Треть денег испарилась": легендарный "динамовец" потерял большую сумму денег [ Редактировать ]
Главный тренер молодежной сборной Украины и бывший футболист киевского "Динамо" Руслан Ротань заявил, что потерял большую сумму денег, которая хранилась в банковской ячейке. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день! Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @dynasty__ua большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут. Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период.
Публикация от Ruslan Rotan (@rotan_ruslan29)
Как заявил футболист, следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла его ячейку в "ПриватБанке" и забрала оттуда сбережения.
17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег испарилась и не попала в протокол изъятия
Как отметил Ротань, часть украденных денег ему удалось вернуть. В то же время, он обвинил в произошедшем "ПриватБанк", в котором хранил деньги.
ПриватБанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно
Напомним, украинский мотогонщик впервые в истории выиграл золото в Суперпоул.
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