Главный тренер молодежной сборной Украины и бывший футболист киевского "Динамо" Руслан Ротань заявил, что потерял большую сумму денег, которая хранилась в банковской ячейке. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Как заявил футболист, следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла его ячейку в "ПриватБанке" и забрала оттуда сбережения.

17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег испарилась и не попала в протокол изъятия

Как отметил Ротань, часть украденных денег ему удалось вернуть. В то же время, он обвинил в произошедшем "ПриватБанк", в котором хранил деньги.

ПриватБанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно

Напомним, украинский мотогонщик впервые в истории выиграл золото в Суперпоул.

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