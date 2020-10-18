"Опозиційна платформа - За життя" прокоментувала взаємні санкції України та Росії

Запроваджені Україною та Росією взаємні санкції негативно впливають на економіку країн. Так вважають в опозиції. Обмеження співпраці призвело до суттєвого скорочення робочих місць і втрати ринків збуту.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Это действительно проблема, очень много связано с тем, что были взаимные санкции с РФ и очень много людей потеряли работу из-за того, что закрылся рынок России и вообще стран СНГ. Позиция нашей партии восстановить отношения, восстановить туда поставки продукции мы за это будем бороться потому что это наши рабочие места.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":