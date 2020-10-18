"Опозиційна платформа - За життя" прокоментувала взаємні санкції України та Росії [ Редактировать ]
Запроваджені Україною та Росією взаємні санкції негативно впливають на економіку країн. Так вважають в опозиції. Обмеження співпраці призвело до суттєвого скорочення робочих місць і втрати ринків збуту.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это действительно проблема, очень много связано с тем, что были взаимные санкции с РФ и очень много людей потеряли работу из-за того, что закрылся рынок России и вообще стран СНГ. Позиция нашей партии восстановить отношения, восстановить туда поставки продукции мы за это будем бороться потому что это наши рабочие места.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
А что это такое? Это новые рабочие места, это зарплаты, это отчисления в бюджет в виде налогов, это отчисления в Пенсионный фонд. То есть это то, что называется вдохнуть жизнь и хотя бы частично, на примере каких-то конкретных предприятий, продемонстрировать, что экономика должна быть другой, экономический курс должен быть радикально изменен. А власть по-разному может на это отреагировать. Но тогда ведь главное в том, как люди к этому относятся.
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