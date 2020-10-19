У Луцьку ковід-пацієнтів хочуть селити у пологовому будинку [ Редактировать ]
У Луцьку вирішили перепрофілювати частину пологового будинку розмістити в ньому ковідних пацієнтів. Медики категорично проти. Мовляв, таким рішенням заклад знищують, оскільки вагітні жінки не захочуть ризикувати і народжувати поряд з інфікованими. Сніжана Сидорук розкаже більше.
Ці ліжка до пологового будинку у Луцьку завезли тиждень тому. І вони зовсім не для породіль, їх готують для ковідних хворих. Тут місцеві чиновники вирішили розгорнути інфекційний шпиталь на понад двісті місць. А вагітних та породіль відселити до іншого корпусу.
Георгій Багнюк, завідувач пологового відділення №2 КП "Луцький клінічний пологовий будинок":
В тому корпусі, в який нам пропонують переїхати ми не можемо забезпечити настільки комфортне перебування жінки, яка знаходиться в пологах, порівнюючи з цими умовами.
Світлана Чижик, породілля, жителька Луцька:
Настороження таке, боязнь, тільки дитинка народилася, дитинка - малесенька, мами всі ослаблені, організми ослаблені в мам, і ну як? Просто як? Для чого? Тож є ж лікарні на околицях Луцька.
З рішенням чиновників медики категорично не згодні й вийшли на протест під стіни мерії. Закликають не перепрофільовувати заклад і зберегти його для жінок. До лікарів з чиновників ніхто не вийшов. Тож працівники пологового перекрили дорогу.
У міській раді своє рішення щодо пологового аргументують статистикою. Мовляв, хворих на Ковід - більше ніж породіль. В день народжується до десяти немовлят, а хворих десятки. Через це й резервують додаткові місця для інфікованих пацієнтів.
Григорій Пустовіт, в.о. міського голови Луцька:
В комунальному майні нашого міста єдиний корпус, який можна використати під тимчасовий госпіталь - це якраз і є окремий корпус пологового будинку. Там є відповідно все обладнання для того, щоб підключати кисневі апарати.
Людмила Тимощук, в. о. керівника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації:
Там є операційна, там є реанімація, власне є в тому корпусі. Є операційна гінекологічна. Палати переформатовуються під пологові зали дуже легко.
Рішення, кажуть чиновники, остаточне. Медикам пологового наказали виселятися. Ті в розпачі, як перевезти породіль і малюків не знають. Впевнені така перекваліфікація знищить пологовий, адже найближчим часом навряд чи хтось з породіль захоче ризикувати і народжувати у закладі, де поряд лікують коронавірусних пацієнтів.
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