Ізраїль оголосив про поетапний вихід з ізоляції. Відсьогодні жителям дозволили відвідувати пляжі та парки. Запрацювали кафе на винос, а від завтра ще й відкриються дитячі садки.

Повернутися до нормального життя в Ізраїлі планують до 21 лютого наступного року. Але влада водночас наголошує, якщо показники захворюваності знову поповзуть угору - карантин посилять.

Вихід з загальнонаціонального карантину відклали до 18 жовтня. В уряді кажуть - успіхи є, але цього ще недостатньо. Як приклад наводять травневе зняття обмежень, яке майже моментально призвело до вибухового зростання рівня зараження.

Роні Гамзо, голова національного штабу з боротьби з пандемією:

Ми не в зеленій зоні, не в жовтій і не в помаранчевій. Ми як і раніше на червоному рівні інфікування, тому, коли вихід почнеться, він буде дуже і дуже повільним і поступовим. Більше ми не повторимо помилок, яких припустилися навесні.

Кількість виявлених хворих справді знизилася, майже втричі. Але уряд закликає не розслаблюватися. Тому обмеження, якщо і будуть знімати, то поетапно. Напередодні влада скасувати заборону на демонстрації далі кілометра від будинку, дозволила тренуватися професійним спортсменам і відзначати весілля, але тільки вузьким колом - наречений, наречена і найближчі родичі.

Інші всі заборони зберігаються. Головна мета - не допустити колапсу системи охорони здоров'я, яка вже буквально тріщить по швах.

Євген Качман, ведучий інфекціоніст першого медичного центру Тель-Авіва:

Есть больницы, в которых нет мест уже в COVID-19 отделениях. У нас просто увеличивают мощности, закрывают обычные отделения и открывают в них отделения для больных на COVID-19. Закрывают отделения интенсивной терапии, общие, где лечат самых тяжелых больных и перепрофилируют их под отделения интенсивной терапии только для больных вирусом. А этих больных переводят куда-то, где их лечить гораздо труднее и менее удобно.

Влада нарешті зрозуміла, що одними заборонами нічого не доб'єшся. Розпочалась потужна кампанія соціальної реклами з описом реальних випадків захворювання. Люди розповідають, як вони перехворіли на вірус і які у цього наслідки.

Мене звуть Авіталь, мені 37 років. Мені пощастило, що я можу прийти і спілкуватися з вами. Поки я хворіла це було жахливо - сильні болі, слабкість така, що я не могла встати з крісла і навіть підняти руку. І не було нікого, хто міг би мені допомогти. Я досі приймаю ліки і ще не видужала повністю.

Система освіти також не відновлюватиме роботу до особливого розпорядження. Останнім пунктом відкриття стане дозвіл на масові заходи, які вважають одним з основних джерел зараження.

В країні катастрофічна економічна ситуація, дефіцит держбюджету досяг 10 відсотків - найбільший показник за всю історію Ізраїлю. Кожен четвертий працездатний ізраїльтянин сидить без роботи. Але карантин зберігається, інакше, за словами влади, буде ще гірше.