На Венері може існувати життя. Такого висновку дійшла група вчених зі США, Великої Британії і Японії. Досліджували "сусідку" Землі за допомогою надпотужного телескопа. В атмосфері виявили хімічну сполуку - фосфін.

На нашій планеті цей газ трапляється рідко - виділяється після ударів блискавок чи виверження вулканів. Або внаслідок діяльності бактерій, які здатні виживати без кисню. Тому вчені й припустили фосфін на Венері теж з'явився завдяки мікроорганізмам. Поки що це лише гіпотеза. Адже сполука могла утворитися в оболонці Венери і через невідомі вченим процеси.

Джейн Грейвс, професорка Кардіффського університету: