Не Венері знайшли сліди можливого життя [ Редактировать ]
На Венері може існувати життя. Такого висновку дійшла група вчених зі США, Великої Британії і Японії. Досліджували "сусідку" Землі за допомогою надпотужного телескопа. В атмосфері виявили хімічну сполуку - фосфін.
На нашій планеті цей газ трапляється рідко - виділяється після ударів блискавок чи виверження вулканів. Або внаслідок діяльності бактерій, які здатні виживати без кисню. Тому вчені й припустили фосфін на Венері теж з'явився завдяки мікроорганізмам. Поки що це лише гіпотеза. Адже сполука могла утворитися в оболонці Венери і через невідомі вченим процеси.
Джейн Грейвс, професорка Кардіффського університету:
Якщо ми маємо рацію, то на Венері можуть жити одноклітинні організми - дуже відмінні від земних. Їм треба оточувати себе оболонкою, наприклад із сульфуру, аби захищатися від кислотного середовища. Розпізнати їх і порівняти це з життям на землі буде складно.
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