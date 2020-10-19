В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге. Авария унесла жизни 16 человек.

Об этом сообщает "Синьхуа", ссылаясь на местные власти.

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Трагедия случилась в районе Скарду в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана.

"Сегодня рано утром произошел обвал, под который попал пассажирский автобус. Все находившиеся в нем шестнадцать человек погибли", - говорится в сообщении.

Автобус направлялся из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду. Все пассажиры - местные жители, возвращавшиеся домой.

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