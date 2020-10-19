Подросток похитил урну для голосования ради улиток [ Редактировать ]
В Запорожье из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Нарушителя задержали, им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились в его дворе, парень сразу признался в содеянном.
Юноша объяснил, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако, действия молодого человека имеют признаки уголовного преступления.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Одессе банда похитила таксиста.
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