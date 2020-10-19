С июля 2021 года должностной оклад учителей вырастет почти на 30% по сравнению с сентябрем 2020-го Источник: НБУ

Заработная плата работников сферы образования в 2021 году будет повышена в два этапа: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проекте бюджета-2021, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ведомстве обещают, что с июля 2021 года должностной оклад учителей вырастет почти на 30% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Должностной оклад молодого учителя* без категории и стажа работы в январе 2019 года составлял 3 496 грн, а в сентябре 2020-го вырос до 4 050 грн. С января 2021 года уровень должностного оклада повысится до 4 859 грн, с июля 2021-го - до 5 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории* в январе 2019 года составил 4 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 051 грн. С января 2021 года он будет получать 6 061 грн, а с июля 2021-го - 6 567 грн.

У учителя высшей категории* заведения общего среднего образования в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 649 грн. В сентябре этого года - вырос до 5 385 грн. С января 2021 он составит 6 461 грн, а с июля 2021-го - 7 001 грн.

С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижности труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно высчитать фактическую заработную плату.

* - из расчета 18 часов в неделю.

Ранее сообщалось, что в Украине выбрали лучшего учителя 2020 года.