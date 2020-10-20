Натовпи на зупинках та протести бізнесменів: як проходить карантин в областях України [ Редактировать ]
Відучора вісім обласних центрів України - Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтаву, Хмельницький, і місто Сєвєродонецьк опинилися у червоній зоні. Почервоніли й кілька десятків райцентрів та районів. Як сприйняли нове зонування від МОЗу тамтешні жителі - дивіться далі.
В Івано-Франківську, особливих змін не відчутно. Восьма ранку - на зупинці громадського транспорту не проштовхнутися. Натовп пасажирів і черга маршруток.
Ігор, водій маршрутки:
В мене ще не заповнений, ще багато вільних місць. Беремо сидячих переважно, якщо діти хіба до школи вчаться то один два стоячи.
Курсують і міжміські автобуси.
У місті відчинені всі ресторани та кафе. У звичному режимі працюють також державні та комунальні установи. Не вплинула "червона зона" і на роботу дитсадків та шкіл.
Ігор Максимчак, директор департаменту освіти Івано-Франківської міської ради:
Ми щодня два рази на день збираємо відповідну інформацію із закладів освіти, тобто повністю моніторимо ситуацію, а також ми дали право приймати закладам освіти те чи інше рішення щодо переходу на дистанційну форму навчання.
У Департаменті освіти між учителями та батьками провели онлайн-опитування.
Марія Попович, директорка Івано-Франківського ліцею №7:
Більшість висловилися батьки за те, щоб ми навчилися у звичному режимі, більше 70 процентів батьків - у звичному режимі і деякі батьки хотіли, щоб був онлайн.
Лариса, бабуся учениці:
Тільки таке навчання, діти одичіли за цей карантин. Треба думати про дітей. Я за просте навчання з дотримання всіх вимог. Маски вітаміни, їда вчасно і всьо.
Загалом в Івано-Франківську на самоізоляції 38 класів. На період виборчої кампанії із 23 до 27 жовтня - школи міста все ж перейдуть на дистанційний режим.
А от жителі Сміли на Черкащині звістку про "червону зону" зустріли масштабним мітингом. По всьому району зачиняються навчальні заклади, припиняють роботу їдальні, ресторани та кав'ярні, а також торгівельні точки із побутовими товарами. У перелік заборон не потрапили лише ринки та громадський транспорт.
Олександр Ніколаєв, підприємець зі Сміли:
Підприємці категорично з цим незгодні, що таке громадський транспорт де, грубо кажучи, на 10 квадратів буде 15 людей і що таке невеликий промисловий магазин де одна людина може зайти раз на пів дня … це перше. Друге, за ці дві неділі багато підприємців можуть просто не вижити і збанкрутувати. Наша держава не скасовує ні податки, ні ЄСВ і якщо я не заплачу, то мене ще і оштрафують.
Смілянські посадовці пообіцяли знову скликати комісію й розглянути можливість послаблення карантинних обмежень.
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