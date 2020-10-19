Ученые нашли слабое место коронавируса [ Редактировать ]
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Американские и польские ученые обнаружили слабое место вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную иныфекцию у людей. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Science Advances.
В ходе исследований выяснилось, что коронавирус использует "молекулярные ножницы", чтобы размножаться и отключать важные для иммунного ответа белки человека.
Этими "ножницами" является фермент SARS-CoV-2-PLpro. Ученым удалось заблокировать его и прекратить репликацию с помощью двух ингибиторов - VIR250 и VIR251. Они атакуют только белок коронавируса и абсолютно безопасны для человека.
Ученые надеются, что их открытие позволит ускорить разработку вакцины и лекарства от COVID-19.
Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус диагностировали у 4 766 человек, 66 инфицированных умерли.
Как сообщалось ранее, ученые назвали факторы, которые резко увеличивают риск смерти от COVID-19.
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