Іран виплатить компенсації родичам усіх жертв збитого українського літака [ Редактировать ]
Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака. А також сплатити однакові компенсації родичам усіх жертв. Таке рішення іранської сторони привітали в українському МЗС. Про це заявив заступник очільника відомства Євген Єнін після зустрічі з іранським міністром закордонних справ Мохаммадом Заріфом.
Нагадаю, 8 січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту були 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Усі загинули.
по теме
Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака
8 січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу
У Британії дідусь пропливе саморобним човном заради благодійності
Благодійний заплив. Вісімдесятирічний британець хоче проплисти 160 кілометрів на саморобному човні, щоб зібрати кошти для місцевого хоспісу. Майкл Стенлі - колишній військовий, живе в містечку Чичестер
Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран погодився виплатити компенсації родичам жертв
Восьмого січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту були 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу
Катастрофа МАУ: Иран взял ответственность на себя
При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства
Авіакатастрофа в Ірані: українська делегація візьме участь у переговорах
Новий раунд перемов щодо авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ розпочнеться сьогодні в Ірані. До столиці Ісламської республіки вже прибула українська делегація. Сторони проведуть три технічні наради