Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака. А також сплатити однакові компенсації родичам усіх жертв. Таке рішення іранської сторони привітали в українському МЗС. Про це заявив заступник очільника відомства Євген Єнін після зустрічі з іранським міністром закордонних справ Мохаммадом Заріфом.

Нагадаю, 8 січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту були 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Усі загинули.