У ООН закликали дотримуватися перемир'я у Нагірному Карабасі [ Редактировать ]
Дотримуватися перемир'я в Нагірному Карабасі закликав Вірменію та Азербайджан Радбез ООН. Напередодні в Нью-Йорку відбулося закрите засідання щодо ситуації у регіоні. Оголошене минулої суботи перемир'я вже друге після поновлення конфлікту - тривало менше п'яти хвилин.
Сторони звинуватили одна одну в обстрілах та провокаціях. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили про готовність приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.
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