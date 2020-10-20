Дотримуватися перемир'я в Нагірному Карабасі закликав Вірменію та Азербайджан Радбез ООН. Напередодні в Нью-Йорку відбулося закрите засідання щодо ситуації у регіоні. Оголошене минулої суботи перемир'я вже друге після поновлення конфлікту - тривало менше п'яти хвилин.

Сторони звинуватили одна одну в обстрілах та провокаціях. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили про готовність приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.