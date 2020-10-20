Минздрав сократит сроки тестирования на COVID-19 [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус. На привлечение частных лабораторий уже выделено 100 миллионов гривен. Об этом, отвечая на брифинге, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам материалы из городов, где есть проблемы с тестированием, будут отправляться в другие регионы, где таких проблем нет.
"Мы будем иметь соответствующие договоры с частными лабораториями, и отправлять туда (материалы - ред.) на сам процесс тестирования, которые находятся в лабораториях. Таким образом, мы максимально разгрузим наши лабораторные центры и максимально уменьшим количество дней, которые иногда ждут наши граждане на результат тестирования", - сказал Степанов.
Министр отметил, что сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где лаборатории обрабатываются все тестирования.
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