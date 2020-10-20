В США изменят правила дебатов Трампа и Байдена [ Редактировать ]
Комиссия по президентским дебатам США объявила об изменениях правил их проведения. В штабе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа недовольны новыми правилами и назвали их "предвзятыми". Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, по новым правилам кандидату, который не говорит во время дебатов, будут отключать микрофон, чтобы он не мог перебивать оппонента. У Трампа и у кандидата от Демократической партии Джо Байдена на следующей встрече будет по 2 минуты времени, в течение которого они смогут беспрепятственно говорить.
После этого произойдет переход непосредственно к дебатам с обменом репликами.
Отмечается, что следующие дебаты Трампа и Байдена ожидаются в четверг, 22 октября. Они продлятся 90 минут и будут разделены на блоки по 15 минут.
Руководитель кампании Трампа Билл Степиен заявил, что президент выйдет на дебаты с Джо Байденом, несмотря на то, что комиссия изменила правила.
Ранее сообщалось, что Барак Обама включился в президентские выборы в США.
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