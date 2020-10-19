Барак Обама включился в президентские выборы в США [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Бывший президент США Барак Обама примет участие в предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC.
21 октября Обама отправится в Филадельфию, чтобы выступить на митинге в поддержку бывшего вице-президента и сенатора Камалы Харрис, которая станет вице-президентом в случае победы Байдена.
Обама уже участвовал в нескольких сборах средств для кампании Байдена и публично агитировал поддержать его на Национальном съезде Демократической партии.
Напомним, что 44-й президент США Барак Обама находится при власти в 2009-2017 годах. Джо Байден вступил в должность вице-президента одновременно с ним.
Хотя Барак Обама и его жена Мишель покинули Белый дом более трех лет назад, они по-прежнему остаются двумя самыми популярными фигурами в Демократической партии.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года. Американцам предстоит выбрать между 77-летним демократом Джо Байденом и 73-летним республиканцем, действующим главой государства Дональдом Трампом.
По данным последних социологических опросов, за Байдена готовы проголосовать 53% избирателей, за Трампа - 42%.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения на выборах.
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