Ювелир из индийского города Хайдарабад Котти Срикантх попал в Книгу рекордов Гиннесса, украсив одно кольцо 7801 бриллиантом. Об этом сообщает The Economic Times.

Кольцо с названием "Божественное - 7801 Брахма Ваджра Камалам", было изготовлено в августе 2019 года, однако целый год ушел на то, чтобы установить подлинность бриллиантов и "этичность их происхождения". Теперь оно официально имеет титул "Кольцо с самым большим количеством бриллиантов".

Брахма Камалам - индийское название редкого цветка (Saussurea obvallata), растущего в Гималях. В Индии он считается священным.

Золотое кольцо сделано в виде шестислойного цветка. Пять слоев имеют по восемь усыпанных бриллиантами лепестков, а шестой - шесть.

Ранее сообщалось, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.