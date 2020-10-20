За минулу добу російські окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі. З гранатомета та стрілецької зброї атакували поблизу Луганського. А також били по опорних пунктах оборонців на Світлодарській дузі, випустили понад 15 снарядів із РПГ.

Наші армійці на провокації ворога не реагують. В ОБСЄ відзвітували, що за минулі вихідні нарахували понад два десятки порушень. Окрім обстрілів з боку російських найманців, зафіксували польоти безпілотників, а також дві автоколони вантажівок - вже біля самого кордону з Росією. Репортаж з передової - Руслана Смєщука.

Усе почалося з сигналу тривоги - повітря! В небі помітили ворожий дрон-розвідник. А через кілька хвилин після прольоту безпілотника, над окопами засвистіло смертельне залізяччя.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Чули як злітав і як пролітав повз нас. І почалися виходи з боку ворога.

Виходи на армійському - це постріли зі зброї, калібром важчої за кулемет. Хоча із кулеметів бойовики теж стріляли під прикриттям вибухів.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник открыл огонь из РПГ, около 15 выстрелов. Ага и стрелкотня была, ну просто с пулемета. Оно вот так по полю падало в основном. Недолеты были.

З якою метою бойовики влаштували цей обстріл, військові так і не зрозуміли. Припускають, що це - чергова підступна провокація.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Було багато розривів в нашій стороні, після чого вони перенесли вогонь ближче до себе. Можливо це була спроба, я не знаю, пропаганди, що наші, війська обстрілюють, тяжко сказати.

І справді, уже пізніше в соцмережах бойовики почали ширити інформацію про обстріл власних позицій з боку підрозділів ЗСУ.