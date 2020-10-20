Порушення режиму тиші на Донбасі: бойовики атакували із РПГ [ Редактировать ]
За минулу добу російські окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі. З гранатомета та стрілецької зброї атакували поблизу Луганського. А також били по опорних пунктах оборонців на Світлодарській дузі, випустили понад 15 снарядів із РПГ.
Наші армійці на провокації ворога не реагують. В ОБСЄ відзвітували, що за минулі вихідні нарахували понад два десятки порушень. Окрім обстрілів з боку російських найманців, зафіксували польоти безпілотників, а також дві автоколони вантажівок - вже біля самого кордону з Росією. Репортаж з передової - Руслана Смєщука.
Усе почалося з сигналу тривоги - повітря! В небі помітили ворожий дрон-розвідник. А через кілька хвилин після прольоту безпілотника, над окопами засвистіло смертельне залізяччя.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Чули як злітав і як пролітав повз нас. І почалися виходи з боку ворога.
Виходи на армійському - це постріли зі зброї, калібром важчої за кулемет. Хоча із кулеметів бойовики теж стріляли під прикриттям вибухів.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник открыл огонь из РПГ, около 15 выстрелов. Ага и стрелкотня была, ну просто с пулемета. Оно вот так по полю падало в основном. Недолеты были.
З якою метою бойовики влаштували цей обстріл, військові так і не зрозуміли. Припускають, що це - чергова підступна провокація.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Було багато розривів в нашій стороні, після чого вони перенесли вогонь ближче до себе. Можливо це була спроба, я не знаю, пропаганди, що наші, війська обстрілюють, тяжко сказати.
І справді, уже пізніше в соцмережах бойовики почали ширити інформацію про обстріл власних позицій з боку підрозділів ЗСУ.
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