Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Он заверил в продолжении сотрудничества с европейскими партнерами. Об этом он сказал в ходе своего послания к Верховной раде.
"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - заявил Зеленский.
Подчеркнем, ранее в открытом письме от трех евродепутатов, адресованном главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, говорилось, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может грозить отмена безвизового режима с Евросоюзом.
Также Зеленский заявил о низком уровне смертности от COVID-19.
по теме
"Украинская медицина не была готова к COVID-19" - Зеленский
Зеленский подчеркнул, что мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская - тем более
"Не стоит бояться амнистии на Донбассе" - Зеленский
Зеленский заявил, что здесь существует большое поле для манипуляций
Зеленский заявил о низком уровне смертности от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с обращением к парламенту
У Зеленского уверяют, что в ковидфонде есть деньги
На сегодня использование ковидфонда составляет 40%
Президент призвал перевести богослужения в онлайн-режим
По его мнению, это поможет в снижении рисков передачи коронавируса