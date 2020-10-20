Зеленский задал себе три вопроса с трибуны Рады [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что ждет их ответы на свои 5 вопросов, которые избирателям будут задавать во время местных выборов 25 октября. Об этом он сказал, завершая выступление в Раде.
"25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий. А для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин. В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваши ответы.
Ну, а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да! Слава Украине", - сказал глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский за 12 дней до местных выборов объявил о проведении "всеукраинского опроса" параллельно с ними: 25 октября возле участков украинцам будут задавать пять вопросов:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Зеленский раскритиковал работу антикоррупционных органов.
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