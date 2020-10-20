Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что ждет их ответы на свои 5 вопросов, которые избирателям будут задавать во время местных выборов 25 октября. Об этом он сказал, завершая выступление в Раде.

"25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий. А для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин. В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваши ответы.

Ну, а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да! Слава Украине", - сказал глава государства.