Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) подтвердил, что его команда договорилась с промоутерами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) о проведении объединительного боя.

Об этом Фьюри сообщил в Instagram.

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"Это официально. Бой Фьюри – Джошуа согласован на следующий год. Сначала я должен разгромить Деонтея Уайлдера, а потом уничтожу Энтони Джошуа", – написал боксер под видеообращением.

Ранее эту информацию озвучил промоутер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, первый из двух запланированных боев должен состояться летом 2021 года.

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