Фьюри договорился о бое против Джошуа [ Редактировать ]
Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) подтвердил, что его команда договорилась с промоутерами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) о проведении объединительного боя.
Об этом Фьюри сообщил в Instagram.
"Это официально. Бой Фьюри – Джошуа согласован на следующий год. Сначала я должен разгромить Деонтея Уайлдера, а потом уничтожу Энтони Джошуа", – написал боксер под видеообращением.
It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyjoshua #WEARESPARTANS MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless @khksports @mtkglobal @toprank @frank_warren_official @btsport @espn @gypsykingofficialmerchandise @
Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)
Ранее эту информацию озвучил промоутер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, первый из двух запланированных боев должен состояться летом 2021 года.
Также мы писали о том, что Фьюри показал свое "новое" тело.
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