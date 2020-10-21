Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью для программы "60 минут" (60 minutes) телеканала CBS, заявив, что материала уже достаточно. Об этом сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Трамп проговорил с ведущей программы Лесли Стол 45 минут, после чего неожиданно завершил интервью, заявив, что телекомпания, по его мнению, уже имеет достаточно материала", - отмечается в публикации. Глава Белого дома не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом пенсий.

Сам Трамп опубликовал в Twitter короткий видеоролик со съемок, на котором ведущая в присутствии других беседует с президентом без маски. Это и отметил глава Белого дома в записи.

Трамп добавил, что рассматривает "ради точности" возможность публикации интервью еще до выхода в эфир. "Это будет сделано для того, чтобы каждый имел представление о том, как выглядит предвзятое интервью", - сообщил он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в США изменят правила дебатов Трампа и Байдена.