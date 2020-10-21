До 106 зросла кількість загиблих від масштабних повеней у В'єтнамі. Іще 27 - зникли. Подекуди рівень води сягає півтора метри. Рятувальники намагаються дістатися жителів, які опинилися у водяній пастці.

Синоптики попереджають, за три дні по країні вдарить ще один шторм, очікуються потужні зливи та ймовірні зсуви ґрунту.