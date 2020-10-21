Масштабні повені у В'єтнамі: кількість загиблих зростає [ Редактировать ]
До 106 зросла кількість загиблих від масштабних повеней у В'єтнамі. Іще 27 - зникли. Подекуди рівень води сягає півтора метри. Рятувальники намагаються дістатися жителів, які опинилися у водяній пастці.
Синоптики попереджають, за три дні по країні вдарить ще один шторм, очікуються потужні зливи та ймовірні зсуви ґрунту.
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