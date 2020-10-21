Вандалы совершили крупнейшую атаку на музеи [ Редактировать ]
Полиция Германии/ иллюстративное фото
Неизвестные напали на Музейный остров в Берлине и повредили 70 экспонатов в различных выставочных залах. Об этом сообщает ZEIT.
Злоумышленники залили масляной жидкостью минимум 70 экспонатов в Пергамском музеи, Старой Национальной галереи, Новом музее и других. Среди пострадавших достопримечательностей - египетские саркофаги, скульптуры и картины XIX века.
Отмечается, что правоохранители начали расследования инцидента, а также его мотивы.
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