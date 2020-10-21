Range Rover выкатил загадочный внедорожник (фото) [ Редактировать ]
В Великобритании испытывают Land Rover Range Rover удлиненный до 5,2 метров. Об этом сообщает Motor Media Rewiev.
Новый Land Rover Range Rover LWB 2022 создан на совершенно новой платформе с широким использованием алюминия. Эта основа с модульной продольной архитектурой подготовлена для установки больших аккумуляторных блоков, которые в будущем будут питать гибридную установку.
Фото: Motor1
Отмечается, что производители готовят новую модель к премьере. У автомобиля не будет альтернативной электрической версии.
Ранее мы писали, что суперкар Mercedes "Аватар" выехал на дорогу. Запас хода на полном аккумуляторе составляет 700 километров.
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