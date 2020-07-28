В Луганской области произошел обвал на шахте "Новодружеская" объединения "Лисичанскуголь". Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

В понедельник, 27 июля, около 15:50 на угледобывающем предприятии во время работ по уборке породы обвалилась бетонная плита, которая смертельно травмировала проходчика. Проводится расследование обстоятельств и причин смертельного несчастного случая.

Прокуратура открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины - "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека".

Как сообщил в соцсети глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, погиб Прохорорцев Константин Валерьевич 1979 года рождения. Без отца остались двое детей 16 и 11 лет.

Из-за несвоевременных расчетов трейдеров с угледобывающими предприятиями, из-за накопления многомиллионных задолженностей, шахты не имеют средств на модернизацию процесса добычи, экономят на закупке средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все долги перед шахтерами государственных шахт погашены.