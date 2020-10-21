Под Одессой неизвестные взорвали кандидата в депутаты (видео) [ Редактировать ]
В Одесской области группа неизвестных напала на кандидата в депутаты областного совета Андрея Бабенко. Об этом сообщает "Думская".
В результате взрыва, который прогремел в районе автозаправки у села Курган Беляевского района был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко сейчас находится в клинике - у него ранение головы.
Фото: Думская
Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, его готовят к оперативному вмешательству.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области произошло покушение на судью. По факту нападения правоохранители открыли уголовное дело.
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