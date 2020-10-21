В Одесской области группа неизвестных напала на кандидата в депутаты областного совета Андрея Бабенко. Об этом сообщает "Думская".

В результате взрыва, который прогремел в районе автозаправки у села Курган Беляевского района был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко сейчас находится в клинике - у него ранение головы.

Фото: Думская

Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, его готовят к оперативному вмешательству.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области произошло покушение на судью. По факту нападения правоохранители открыли уголовное дело.