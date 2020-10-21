21 октября на различных информационных ресурсах и в социальных сетях появилось полностью сфальсифицированное видеообращение якобы от имени кандидата в мэры Константиновки от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Азарова. С помощью технологии видеомонтажа наши противники попытались убедить жителей Константиновки в том, что он снялся с выборов.

Мы знаем, что заказчиком этой провокации является Александр Кулик, который представляет в городе интересы старых олигархических кланов. Они десятки лет грабили Донбасс, а теперь пытаются за счет грязных трюков сохранить свое влияние. Голливудские спецэффекты, ложь и обман ради собственной выгоды - это единственное, на что способна команда Александра Кулика.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что информация о снятии Олега Азарова с выборов не соответствует действительности. Мы будем обращаться в правоохранительные органы и добиваться уголовного преследования для фальсификаторов и их политических заказчиков.

Мы призываем СМИ не публиковать заведомо ложную информацию, а жителей Константиновки - не верить провокациям наших противников. Сегодня у Олега Азарова самая высокая поддержка среди избирателей. Более 54% жителей Константиновки хотят видеть его своим городским головой. Он не предаст надежды избирателей и собирается выходить из избирательной гонки. При поддержке людей Олег Азаров обязательно победит 25 октября, чтобы сделать Константиновскую громаду успешной и помочь каждому ее жителю.

Заявление партии ОПЗЖ