Корабль "Союз" с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю (видео) [ Редактировать ]
Источник: NASA
Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа с Международной космической станции вернулся на Землю и приземлился в Казахстане. Об этом сообщает "Роскосмос".
На борту корабля находились российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Они чувствуют себя нормально.
Россиян доставили в комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звездном городке под Москвой.
В 05:28 мск корабль #СоюзМС16 разделился на 3 отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем вернется на Землю) и приборно-агрегатный— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 22, 2020
//#SoyuzMS16 spacecraft sections separation: Orbital Module, Descent Module (with the crew), Instrumentation/Propulsion Module pic.twitter.com/Mf3YPBpiAr
Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди находились на МКС с 9 апреля. Сейчас на борту МКС продолжает работу экипаж 64-й экспедиции: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также Кэтлин Рубинс из NASA.
Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС была обнаружена крупная трещина, через которую уходит кислород.
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