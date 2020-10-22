Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа с Международной космической станции вернулся на Землю и приземлился в Казахстане. Об этом сообщает "Роскосмос".

На борту корабля находились российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Они чувствуют себя нормально.

Россиян доставили в комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звездном городке под Москвой.

В 05:28 мск корабль #СоюзМС16 разделился на 3 отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем вернется на Землю) и приборно-агрегатный

//#SoyuzMS16 spacecraft sections separation: Orbital Module, Descent Module (with the crew), Instrumentation/Propulsion Module pic.twitter.com/Mf3YPBpiAr — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 22, 2020

Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди находились на МКС с 9 апреля. Сейчас на борту МКС продолжает работу экипаж 64-й экспедиции: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также Кэтлин Рубинс из NASA.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС была обнаружена крупная трещина, через которую уходит кислород.