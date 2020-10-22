Первая страна в Европе превысила отметку в миллион зараженных [ Редактировать ]
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Испания стала первой европейской страной, где зарегистрировали более миллиона зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, где в реальном времени отслеживают статистику по COVID-19.
Общее число инфицированных COVID-19 в Испании по данным на утро 22 октября составляет 1 005 295 человек. За последние сутки в стране выявили 16 973 новых случаев коронавируса, 156 человек скончались. С начала пандемии в Испании умерли 34 366 человек.
Испания находится на шестом месте в мире по числу выявленных заражений COVID-19. Ранее отметку в 1 млн зараженных преодолели США, Бразилия, Индия, Россия и Аргентина.
По состоянию на утро 22 октября число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 41,228 млн, их них 1,131 млн - умерли. Больше всего случаев выявлено в США - 8,336 млн, Индии - 7,706 млн, Бразилии - 5,298 млн и России - 1,438 млн.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 7 053 человека, 116 - умерли.
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