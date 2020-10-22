Євросоюз скликає екстрений ковідний саміт [ Редактировать ]
Євросоюз скликає екстрений саміт через COVID-19. Голова Європейської ради Шарль Мішель ініціював зустріч із лідерами держав. там обговорять заходи боротьби з пандемією. Саміт відбудеться 29 жовтня в форматі відеоконференції. Тим часом, у світі новий коронавірусний рекорд.
Понад 437 тисяч нових заражень за добу. Найбільше - у США, Індії та Бразилії. Про нові карантинні обмеження та вакцинацію - далі у нашому огляді.
У Польщі зафіксували понад 10 тисяч нових заражень за добу. Медична система перевантажена. Уряд пропонує частково запровадити суворий карантин - учнів молодших класів перевести на дистанційне навчання. Водночас міністри виступили проти повного нокдауну, щоб урятувати економіку.
Матуеш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:
Маємо справу з доволі небезпечним феноменом. Це друга хвиля епідемії, і - скажу відверто - існує ризик і третьої. Ми залежимо від того, чи винайдуть ліки або вакцину проти вірусу. Тож поки що статистика коливатиметься.
У Франції режим надзвичайної ситуації хочуть продовжити до середини лютого. Від минулих вихідних у Парижі та інших великих містах діє комендантська година - від дев'ятої вечора до шостої ранку.
Крістіан Менжет, француженка:
Це змусить людей побачити, що за останній час вони наробили багато дурниць. Повна ізоляція стане покаранням для декого, якщо її знову запровадять.
У Чехії зачиняють магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг. У торговельних центрах працюватимуть лише продуктові крамниці й аптеки. Виходити з дому можна лише за нагальної потреби: на роботу, в магазин, до лікаря чи для допомоги родичам. Діятимуть обмеження до третього листопада.
Іспанія стала першою у ЄС, де зафіксували мільйон заражень коронавірусом. Тепер країна посідає шосте місце в світі за числом інфікованих. Щоб стримати епідемію, усе більше регіонів запроваджують суворі обмеження. На карантині в Іспанії більше ніж сім з половиною мільйонів жителів.
А в Бразилії помер один із тестувальників вакцини проти коронавірусу. Поки що невідомо, отримав померлий плацебо чи сам препарат, оскільки дослідження проводиться подвійним сліпим методом. Виробники заявили, що випробування препарату продовжать, попри смерть добровольця.
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