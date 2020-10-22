Компания Atari выпустила игру Pong, которая в 1970-х годах дала толчок к развитию всей индустрии. Об этом сообщает Portaltele.

Ранние версии игры постепенно переходили от аркадных автоматов в домашние консоли, а теперь это небольшой 8-дюймовый планшет с двумя регуляторами для управления.

Фото: portaltele.com.ua

Отмечается, что устройство работает от батареек и имеет 10 уровней сложности, в нем нет дополнительных функций, кроме регулировки громкости.

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