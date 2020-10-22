Кабмин сменил главу таможенной службы Украины [ Редактировать ]
Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни будет Евгений Ентис. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в Кабинете министров.
Решение о смене руководителя таможенной службы связано с реформированием таможни и будущим изменением кадрового состава.
В Кабмине отмечают, что это необходимая мера и политическое решение для того, чтобы очистить весь руководящий состав таможни, вплоть до начальников регионального уровня. Дальше следует ожидать другие кадровые решения на таможне.
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