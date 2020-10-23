7053 нових інфікувань коронавірусом зафіксовано в Україні минулої доби. 116 пацієнтів померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні занедужали майже 322 тисячі людей. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Нові експрес-тести на коронавірус незабаром мають з'явитися в Україні. Про це на початку тижня заявили в МОЗі. У приватних клініках їх уже встигли випробувати. Наскільки ефективні вітчизняні експрес-тести? І яка зараз ситуація з діагностикою COVID-19 - знає Ірина Розова.

Експрес та лабораторні. Через кров або слизову. Досі найточнішим вважається лабораторний ПЛР-тест - саме він покаже, чи інфікована людина коронавірусом і чи може заразити інших. Зразки беруть із горла та носа. На результат потрібно чекати одну-дві доби.

Андрій Ращупкін, лікар, завідувач поліклінічного відділення:

Не все лаборатории делают его качественно, поэтому я бы все-таки на крупные лаборатории ориентировался.

Саме в таку лабораторію ми й поїхали.

У цей комунальний заклад звозять біоматеріали для аналізів майже з усієї столиці. Зараз ледь справляються із обсягом роботи, хоча і працюють без вихідних. Бо ПЛР-аналіз тут здійснюють вручну.

Олена Цикаловська, лікар-бактеріолог:

Это очень тяжело, работает лаборатория в напряжении постоянном включая выходные, поэтому конечно мы бы хотели это перевести на станцию.

Така станція дозволила б робити вдвічі більше аналізів. Нині встигають дослідити до 200 зразків щодня. Лише ПЛР-методом можна визначити сам вірус.

Для виявлення антитіл, які виділяє імунна система у відповідь на інфекцію потрібні ІФА-тести. Так, антитіла "А" - присутні в організмі на ранніх стадіях хвороби - вже на третю добу інфікування. "М" - покажуть гостру фазу запалення і з'являються на п'ятий-сьомий день. А антитіла "Джі" - має людина, яка вже перенесла корону. Вони є на 3 тиждень, але потім зникають.

Олена Цикаловська, лікар-бактеріолог:

Очень часто они уходят уже через пол года, иммуноглобулин Джи и ты свободен, ты можешь заразиться снова и снова.

Аналіз ІФА - теж лабораторний. Для нього знадобиться венозна кров. Результат - за добу-дві.

Зараз прилад обробляє введену йому інформацію і на табло віддасть мені потім час, коли буде готовий результат дослідження.

На відміну від лабораторних, експрес-тести - дешевші і результат дають буквально за хвилини. Хоча на початку пандемії вони були найменш точними. Нові, які ВООЗ внесла в протокол тестування лише наприкінці вересня, не поступаються ПЛР - їх уже перевірили в деяких столичних лікарнях.

Андрій Ращупкін лікар, завідувач поліклінічного відділення:

Достаточно точный тест, пока расхождением между ПЦР и вот этого теста, потому что это параллельно делается, пока не было. Хороший скрининговый тест, вопросов нет.

Якщо у вас є підозра на COVID-19, тест вам мають зробити безкоштовно. Після направлення сімейного лікаря. Та проблема в тому, що медики не всім дають таку можливість. Та й чекати на результати безплатного тесту доводиться більше, ніж тиждень. Тому й шикуються люди - в черги до приватних лабораторій.