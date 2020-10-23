В пятницу, 23 октября, в Луганской области усилили пограничный контроль. Такой режим продлится до 31 декабря. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, говорится в сообщении МВД.

Принятые меры распространяются на Станично-Луганский, Беловодский, Меловской, Марковский, Новопсковский, Белокуракинский, Троицкий и Старобельский районы.

Здесь запрещено находиться у пограничной полосы ближе, чем на 200 м. - за исключением аграриев, согласовавших свои работы с пограничниками, и жителей ряда близлежащих поселков.

Также ограничения введены у поселка Меловое. Здесь запрещено подходить к заградительному забору на государственной границе ближе, чем на пять метров по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная.

Запрещено движение авто по улице Дружбы народов между пунктами пропуска Меловое, кроме принадлежащих жителям, прописанным на этой и прилегающих улицах. Иностранцам также запрещено находиться на улице Дружбы народов.

Украинцам ходить по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная можно только при наличии документов, удостоверяющих личность. За нарушение ограничений предусмотрен штраф.

Ранее мы писали, что в Луганской области вспыхнул новый пожар и взрываются боеприпасы. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции.