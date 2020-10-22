В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщило издание Globo со ссылкой на Национальное агентство по надзору в области здравоохранения.

Мужчине было 28 лет, он работал врачом и добровольно согласился испытать на себе вакцину. Что ему вводили - вакцину или плацебо - не сообщается. Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что умершему участнику испытаний не вводили препарат.

Испытания вакцины AstraZeneca приостанавливали дважды. В июле, когда у одного из участников обнаружили рассеянный склероз, а в сентябре у другого добровольца диагностировали поперечный миелит. После проверок регулирующих органов испытания были продолжены.

Испытания вакцины от коронавируса также приостановил ряд других компаний, в том числе Johnson & Johnson, Inovio Pharmaceuticals и Eli Lilly.

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Третья фаза испытаний, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, предшествует регистрации вакцины и ее одобрению для клинического применения. К третьему этапу испытания вакцины от COVID-19 подошли компании Johnson & Johnson, AstraZeneca Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые.

Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Хотя украинские власти исключают возможность ее закупки, известный кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".

Напомним, что президенту Владимиру Зеленскому отчитались об успехах в создании украинской вакцины от коронавируса.