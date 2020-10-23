Течение COVID-19: врач назвала три основных этапа [ Редактировать ]
Коронавирусная болезнь имеет три фазы развития. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская на брифинге.
Голубовская отметила, что ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. При этом около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.
Три этапа развития COVID-19:
Первый этап - это первая неделя заболевания, когда больные чувствуют себя, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.
Второй этап - в этой фазе от 10 до 30% больных. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы. Продолжается эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.
Третий этап - "постковидний синдром". Пациентам нужно находиться под наблюдением. Человек может до месяца находиться на больничном после выздоровления.
Ранее сообщалось, что нельзя принимать при заражении коронавирусом.
Также мы писали о том, как отличить коронавирус от гриппа.
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