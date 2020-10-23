Коронавирусная болезнь имеет три фазы развития. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская на брифинге.

Голубовская отметила, что ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. При этом около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.

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Три этапа развития COVID-19:

Первый этап - это первая неделя заболевания, когда больные чувствуют себя, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

Второй этап - в этой фазе от 10 до 30% больных. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы. Продолжается эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.

Третий этап - "постковидний синдром". Пациентам нужно находиться под наблюдением. Человек может до месяца находиться на больничном после выздоровления.

Ранее сообщалось, что нельзя принимать при заражении коронавирусом.

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