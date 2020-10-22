Что нельзя принимать при заражении коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
При легкой форме заболевания коронавирусом пациенты не должны принимать никаких антибактериальных и гормональных препаратов. Об этом заявила во время онлайн-брифинга главный иммунолог Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
В первой фазе (заболевания - ред.) должны наблюдаться пациенты из групп риска. Они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни и питание. Хочу очень важное здесь подчеркнуть - никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди сами любят принимать, иногда, к сожалению, и коллеги (врачи - ред.) назначают... Никаких антибактериальных средств, никаких гормональных средств на этой стадии пациент не требует.
По словам Голубовской, на первой стадии заболевания 80% людей легко переносят коронавирус и почти не испытывают тяжелых симптомов. У большинства болезнь не развивается дальше.
Напомним, "Подробности" писали, как ухаживать за больным коронавирусом дома и как отличить COVID-19 от гриппа.
Ранее сообщалось, когда появится украинская вакцина от коронавируса.
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