При легкой форме заболевания коронавирусом пациенты не должны принимать никаких антибактериальных и гормональных препаратов. Об этом заявила во время онлайн-брифинга главный иммунолог Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

В первой фазе (заболевания - ред.) должны наблюдаться пациенты из групп риска. Они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни и питание. Хочу очень важное здесь подчеркнуть - никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди сами любят принимать, иногда, к сожалению, и коллеги (врачи - ред.) назначают... Никаких антибактериальных средств, никаких гормональных средств на этой стадии пациент не требует.

По словам Голубовской, на первой стадии заболевания 80% людей легко переносят коронавирус и почти не испытывают тяжелых симптомов. У большинства болезнь не развивается дальше.

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