Поспорила с мужем: беременная установила необычный рекорд (видео) [ Редактировать ]
Жительница Калифорнии, 28-летняя Макенна Майлер поразила мир своей пробежкой. За неделю до родов она преодолела целую милю (1,6 км) всего за 5 минут и 25 секунд, сообщает upi.
Муж Майлер, Майк, поспорил с ней на 100 долларов, что она не сможет пробежать милю менее, чем за 8 минут, и она решила принять вызов за неделю до назначенного срока.
Майк опубликовал видео о достижении Макккены в TikTok и Instagram, где оно быстро набрало тысячи просмотров.
"Кто-нибудь, проверьте статистику Гиннеса. Моя жена - абсолютный чемпион!" - написал Майк Майлер. "Я считаю, что беременность - это прекрасно, и это не травма или болезнь, вы все еще способны", - отметил он.
Примечательно, что среднее время, за которое бегунья преодолевает милю, составляет 10 минут 40 секунд.
Ранее мы писали о том, что 11-летняя девочка установила силовой рекорд Украины.
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