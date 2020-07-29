11-летняя девочка установила силовой рекорд Украины (видео) [ Редактировать ]
11-летняя киевлянка Дарья Острищенко установила рекорд Украины по стоянию в планке на локтях - 50 минут и 3 секунды.
Девочка готовилась к рекорду последние два месяца, каждый вечер делая упражнение. Лучшее ее время - 1 час и 2 минуты.
По словам Даши, мировой рекордсмен также простоял в планке 1 час и 2 секунды, но выполнял упражнение с ошибками. В ее планах - побить это достижение.
Девочка учится в столичной школе №304, является членом скаутской организации "Пласт" и серьезно занимается карате. Недавно она сдала "экзамен" на синий пояс.
Рекорд Украины Дарья установила в свой день рождения - 28 июля.
Ранее сообщалось, что американец более часа удерживал в воздухе три шарика, установив новый мировой рекорд.
по теме
В Україні перестали роздавати бебі-бокси для немовлят
В Україні у пологових будинках перестали роздавати породіллям - безкоштовні бебі бокси. Це такі пакунки із необхідними речами для немовлят: підгузками, пелюшками, одягом. Для мільйонів мам це було дуже відчутною допомогою
В Харькове авто сбило ребенка на пешеходном переходе
Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекресте проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев
"Встали и ушли": в элитном роддоме родители отказались от малышки
В частном роддоме "Аист" родители отказались от новорожденной девочки
Дети случайно разбили самый большой в мире стеклянный замок
Оплатить ремонт уникальной скульптуры придется родителям малышей
В Україні відбувся Чемпіонат з гольфу
2020 став роком змін для українського гольфу. Завдяки нововведенням, які запровадила федерація, цей вид спорту стає дедалі доступнішим. За останній сезон гольфістів в Україні стало вдвічі більше