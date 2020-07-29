11-летняя киевлянка Дарья Острищенко установила рекорд Украины по стоянию в планке на локтях - 50 минут и 3 секунды.

Девочка готовилась к рекорду последние два месяца, каждый вечер делая упражнение. Лучшее ее время - 1 час и 2 минуты.

По словам Даши, мировой рекордсмен также простоял в планке 1 час и 2 секунды, но выполнял упражнение с ошибками. В ее планах - побить это достижение.

Девочка учится в столичной школе №304, является членом скаутской организации "Пласт" и серьезно занимается карате. Недавно она сдала "экзамен" на синий пояс.

Рекорд Украины Дарья установила в свой день рождения - 28 июля.

Ранее сообщалось, что американец более часа удерживал в воздухе три шарика, установив новый мировой рекорд.