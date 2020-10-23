У российских певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился сын. Это второй ребенок в их семье. У пары есть пятилетний сын Артемий. Об этом знаменитости сообщили в своих аккаунтах в Instagram.

Ребенка назвали Иваном. Жена певца написала:

Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо.

Сам Пресняков тоже прокомментировал рождение сына.

Ваня! Здравствуй.

В кадре запечатлены супруги и новорожденный.

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