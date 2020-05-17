У Олега Ляшко родился сын [ Редактировать ]
17 мая лидер Радикальной партии - Олег Ляшко стал отцом. Его жена Росита, подарила 47-летнему бывшему депутату сына. Об этом сам экс-депутат написал на своей странице в Facebook.
Родился сын! Благодарю Бога и жену за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома!
Ляшко поблагодарил любимую жену за сына, также выразил свою благодарность медработников роддома, которые были причастны к такому важному событию в их с женой жизни.
Напомним, у Ляшко и его жены Роситы уже есть старшая дочь Владислава.
Как мы ранее сообщали, Фоззи из ТНМК впервые стал отцом двойни. Также, старшая дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой.
Раннее мы писали, что певица ONUKA и ее муж Евгений Филатов впервые стали родителями, певица подарила мужу сына Сашу.
по теме
Певица ONUKA впервые стала мамой: родители назвали пол и имя малыша
Украинская певица ONUKA и ее муж Евгений Филатов впервые стали родителями
В Днепре ребенок спас мать-наркоманку
В Днепре 6-летний мальчик спас троих взрослых
Світовий інкубатор: чому Україна перетворюється на центр сурогатного материнства?
Україна перетворюється на центр сурогатного материнства для багатих та бездітних іноземців. До нас по дітей їдуть і з Європи, і з Китаю. І через це виник скандал! Київську клініку звинувачують у тому, що вони продавали дітей у Китай! Чи так це насправді?
Экс-нардепа от "БПП" приговорили к трем годам лишения свободы
Бывший народный депутат Александр Черненко признал, что незаконно получил 582 430 компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в Верховной Раде. Антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины между политиком и прокуратурой.
Заговор и пропаганда: в Иране жестко наказали академика из Франции
В Иране приговорили французско-иранского академика Фарибу Адельхаха к шести годам лишения свободы по обвинению в национальной безопасности