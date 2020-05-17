Олег Ляшко и его жена Росита/Фото: facebook

17 мая лидер Радикальной партии - Олег Ляшко стал отцом. Его жена Росита, подарила 47-летнему бывшему депутату сына. Об этом сам экс-депутат написал на своей странице в Facebook.

Родился сын! Благодарю Бога и жену за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома!

Ляшко поблагодарил любимую жену за сына, также выразил свою благодарность медработников роддома, которые были причастны к такому важному событию в их с женой жизни.

Напомним, у Ляшко и его жены Роситы уже есть старшая дочь Владислава.

Как мы ранее сообщали, Фоззи из ТНМК впервые стал отцом двойни. Также, старшая дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой.

Раннее мы писали, что певица ONUKA и ее муж Евгений Филатов впервые стали родителями, певица подарила мужу сына Сашу.