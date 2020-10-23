В пятницу, 23 октября, Окружной административный суд города Киева рассмотрел иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно незаконности проведения всеукраинского опроса в день выборов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск отклонили.

В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие нарушения прав лица на момент обращения в суд. Объявление государственного чиновника о предстоящем действии не может нарушать права гражданина на момент его обращения в суд.

Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении.

Ранее мы писали о том, что, по словам Зеленского, результаты опроса могут изменить законодательство. Напомним, что на днях Владимир Зеленский обратился с посланием к Верховной Раде. "Подробности" собрали все ключевые моменты выступления главы государства.