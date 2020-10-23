Всеукраинский опрос: суд отклонил иск к Зеленскому [ Редактировать ]
В пятницу, 23 октября, Окружной административный суд города Киева рассмотрел иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно незаконности проведения всеукраинского опроса в день выборов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск отклонили.
В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие нарушения прав лица на момент обращения в суд. Объявление государственного чиновника о предстоящем действии не может нарушать права гражданина на момент его обращения в суд.
Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении.
Ранее мы писали о том, что, по словам Зеленского, результаты опроса могут изменить законодательство. Напомним, что на днях Владимир Зеленский обратился с посланием к Верховной Раде. "Подробности" собрали все ключевые моменты выступления главы государства.
по теме
Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова
В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд города Киева отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих высокопоставленных чиновников по делу об убийстве Шеремета
Суд продлил арест Антоненко
В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева принял решение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета
В Україні може з'явитися вітчизняна вакцина від COVID-19
Доклінічну фазу дослідження оригінального препарату вже провели - ці дослідження тривали півроку
Зеленскому отчитались об украинской вакцине от коронавируса
Во вторник, 20 октября, на совещании с президента Владимиром Зеленским представили результаты доклинической фазы исследования оригинальной украинской вакцины
Володимир Зеленський проведе масове опитування у день виборів
Володимир Зеленський цього тижня привернув до себе, певно, максимум суспільної уваги. Запропонував провести опитування у день виборів. Запитань у президента - п'ять