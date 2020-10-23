Создатель украинской вакцины от COVID-19 поделился результатами исследований (фото) [ Редактировать ]
Источник: Johnson & Johnson
Один из разработчиков украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов, который докладывал президенту Владимиру Зеленскому о создании препарата, поделился в Facebook информацией о том, чего удалось добиться ученым.
Cделали мы белок, рекомбинантный. Иммунизировали мы мышек этим белком и получили моноклональные антитела, а потом попросили, за бедностью нашей, поставить эти антитела в реакции нейтрализации вируса С19 в культуре клеток человека. И раз, три наших моноклона нейтрализуют вирус этот! Давно у меня такого счастья не было. Ну, а уж как друзья мои и соавторы доложили по начальству про нашу такую удачу, тут и началось! Праздник какой-то.
Фаворов, который является доктором медицинских наук и специализируется на эпидемиях и вирусных инфекциях, опубликовал диаграмму с результатами исследований.
Ранее "Подробности" сообщали о том, когда украинская вакцина от коронавируса будет готова для использования.
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