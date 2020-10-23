Один из разработчиков украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов, который докладывал президенту Владимиру Зеленскому о создании препарата, поделился в Facebook информацией о том, чего удалось добиться ученым.

Cделали мы белок, рекомбинантный. Иммунизировали мы мышек этим белком и получили моноклональные антитела, а потом попросили, за бедностью нашей, поставить эти антитела в реакции нейтрализации вируса С19 в культуре клеток человека. И раз, три наших моноклона нейтрализуют вирус этот! Давно у меня такого счастья не было. Ну, а уж как друзья мои и соавторы доложили по начальству про нашу такую удачу, тут и началось! Праздник какой-то.